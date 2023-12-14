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Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kaymakam Kenan Aktaş başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede ve çocuk koruma ve koordinasyonda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Muğla\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
14.12.2023 - 21:19,
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kaymakam Kenan Aktaş başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantısı yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantıları ilçelerde yapılmaya devam ediyor. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantıları Kadına Yönelik şiddetle mücadelede ve çocuk koruma ve koordinasyonda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler yapmak üzere düzenleniyor. Ortaca'da düzenlenen toplantı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Atabey, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda Kadına Yönelik şiddetle mücadelede ve çocuk koruma ve koordinasyonda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika


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