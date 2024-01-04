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Muğla'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 kişi ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 2 kişi daha hayatını kaybedince ölü sayısı 3'e yükseldi.

Muğla\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti
04.01.2024 - 14:57,
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 kişi ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi daha hayatını kaybedince ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi'nde M.S. idaresindeki 48 ALK 479 plakalı otomobil ile Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobil Fethiye – Kaş yolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada 48 AL K479 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Solak (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Abdulvahap Deniz(49) ve Türkan Solak (29) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Seydikemer, Muğla, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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