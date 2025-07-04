Muğla\'da Kahve İmalathanesinde Baca Yangını Çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Muslihittin Mahallesi'nde bir kahve imalathanesinin bacasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

Edinilen bilgiye göre, kahve kavurma işlemi sırasında bacadan dumanların yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri, baca yangınına müdahale etti. Ekipler, imalathanede detaylı baca kontrolü yaparak soğutma çalışması gerçekleştirdi. - MUĞLA