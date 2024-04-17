Muğla\'da kamyonet virajı alamayarak yan yattı, 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Menteşe İlçesinde sürücüsünün virajı alamadığı kamyonet yan yattı. Tek taraflı kazada kamyonetteki iki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Aydın Uygulama noktasına yakın bölgedeki akıllı kavşakta meydana geldi. 48 AEB 851 plakalı kamyonet sürücüsü, kavşağa girdiği sırada virajı alamayarak kaza yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tek taraflı kazada, yan yatan araçta sürücü S.G. kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen iki kişi, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı dakikalarda Muğla Aydın karayolu kafaca kavşağında ayrı bir kaza meydana geldi. Kafaca kavşağında meydana gelen kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. - MUĞLA