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Muğla'da kaza: Şerit ihlali yapan motosiklet sürücüsü yayaya böyle çarptı

-Telefonla konuşuyordu, ne olduğunu anlayamadı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde telefonla konuşarak araçların arasından geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Hastane Kavşağı ışıklarında bekleyen araçların arasından telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, iddiaya göre süratli bir şekilde emniyet şeridinde seyreden motosiklet çarptı. Çarpma sonucu yaya yere düşerken, devrilen motosikletten düşen sürücü de kaldırıma doğru savruldu. Kazada hem motosiklet sürücüsü, hem de yaya yaralandı.

Kaza anı, o esnada ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde motosikletin yayaya çarpması, sürücünün ve yayanın yere düşmesi yer alıyor.