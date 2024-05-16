Muğla\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve sağlama, zimmet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

5 ayrı suçtan 22 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan 56 yaşındaki A.A.Z. Seydikemer İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan A.A.Z. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA