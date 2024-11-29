Muğla\'da Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

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Muğla'da kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği Kış Tedbirleri Toplantısı, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, yoğun kar yağışı, buzlanma, sel gibi olumsuz hava şartlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Karla mücadele araçlarının hazır duruma getirilmesi, yol tuzlama çalışmaları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi için koordinasyonun artırılması gibi konular gündeme alındı.

Vali Yardımcısı Murat Sarı, toplantıda yaptığı açıklamada, kamu kurumları arasında etkin bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı. Sarı, "Kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri alacağız. Vatandaşlarımızdan da araçlarında kış lastiği kullanmaları ve hava şartlarına göre dikkatli olmaları konusunda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Toplantıda, ayrıca muhtemel afet durumlarında hızlı müdahale ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Muğla genelinde kış mevsimi boyunca ilgili ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olacağı belirtildi. - MUĞLA