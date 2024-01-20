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Muğla'da lastik bot battı: 4 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika
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Muğla'da lastik bot battı: 4 düzensiz göçmen öldü

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batması sonucu 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Muğla\'da lastik bot battı: 4 düzensiz göçmen öldü
20.01.2024 - 13:14,
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batması sonucu 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 42 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik bot su almaya başladı. Lastik bottan yapılan yardım çağrısını sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Yardım çağrısının yapıldığı bölgeye varan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 14 düzensiz göçmenin denize düştüğünün öğrenilmesi üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik Gemisi ve 4 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 10 düzensiz göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarılırken, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine bölgede kayıp düzensiz göçmen olma ihtimaline karşı bir Sahil Güvenlik Helikopteri ve Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tedbiren devam edildiği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Muğla, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da lastik bot battı: 4 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika


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