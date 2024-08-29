Muğla\'da market sahibi silahlı saldırıda yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesindeki bir marketin sahibi iki kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. H.A. isimli şahıs, kendisine ait markette kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Saldırının ardından H.A., olay yerine çağrılan ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden araçla kaçtığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. - MUĞLA