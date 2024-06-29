Muğla\'da Menşei Belirsiz Et Ürünlerine El Konuldu

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Menteşe Otogarında gelen ihbar üzerine gerçekleştirdikleri denetimde, koli içerisinde menşei belirsiz 45 kilogram et ürünü tespit etti.

Saklama ve taşıma şartlarına uygun olmayan bu et ürünlerine el konuldu. Belediye ve tarım yetkilileri, sorumlular hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. Bu tür denetimlerin, vatandaşların güvenli et tüketimi ve sağlığını koruma amacıyla düzenli olarak yapıldığı ifade edildi. - MUĞLA