Muğla\'da Minibüs Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

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Muğla'nın Köyceğiz- Ortaca karayolu Kocabel mevkiinde özel toplu taşıma aracı motor bölümlünde çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, minibüs yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Ortaca ilçesi Kocabel mevki yol üzerinde bulunan minibüste başlayan yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca ve Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınına Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortaca ve Köyceğiz itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kablosunun ark yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Yanan minibüste bulunan yolcuların aracı terk ettiği, herhangi bir yaralanmanın olmadığı açıkladı. - MUĞLA