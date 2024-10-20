Muğla\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Milas ilçesinde hakimiyetini kaybettiği motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Milas- Ören karayolu Beçin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özen (56) idaresindeki 48 AND 302 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Özen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Özen'in ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA