Muğla\'da Zabıta ekiplerinden motosiklet tamircilerine sıkı denetim

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, kent estetiğini korumak ve kaldırım işgallerinin önüne geçmek amacıyla ortaklaşa kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan denetimlerde, dükkan önlerinde ve çevrelerinde uzun süredir atıl durumda bekletilen motosikletler mercek altına alındı.

Muğla genelinde vatandaşların huzuru, çevre düzeni ve yaya güvenliği için mesai harcayan Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, sanayi ve kent merkezindeki motosiklet tamircilerinde denetim yaptı. Ekipler, tamirhanelerin önünde, kaldırımlarda veya yol kenarlarında atıl vaziyette duran, çevre kirliliği ile yaya geçişini engelleyen motosikletleri tek tek tespit etti.

Denetimler sırasında iş yeri sahiplerine yönelik gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Zabıta ekipleri, atıl durumda olan ve görüntü kirliliği oluşturan motosikletlerin kısa süre içerisinde sahipleri veya tamirciler tarafından bulundukları yerden kaldırılmasını tebliğ etti. Yapılan uyarılarda, belirtilen süre zarfında kaldırılmayan atıl motosikletlerin, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri koordinasyonunda çekici vasıtasıyla toplanacağı ve yasal işlem uygulanacağı öğrenildi. - MUĞLA