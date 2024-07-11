Muğla\'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yerkesik Mahallesi istikametinde seyir halindeki 48 DM 820 plakalı motosiklet ile 48 T 0042 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA