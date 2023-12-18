Muğla\'da motosikletin çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucunda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bir yemek firmasına ait kurye motoru yolun karşısına geçmeye çalışan emekli okul müdürü olduğu öğrenilen Kadir Y.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kadir Y., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Kadir Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA