Muğla\'da Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

22 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 500 gram skunk, 685 gram kokain, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile birlikte 90 bin Türk Lirası ve 375 Euro suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA