Muğla'da Orman İşçisi Görkem Hasdemir'in Şehadet Yıl Dönümünde Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Orman İşçisi Görkem Hasdemir'in Şehadet Yıl Dönümünde Lokma Hayrı Düzenlendi

Muğla\'da Orman İşçisi Görkem Hasdemir\'in Şehadet Yıl Dönümünde Lokma Hayrı Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılında çıkan orman yangınlarında şehit olan Görkem Hasdemir'in şehadet yıl dönümünde ailesinin de katılımıyla Orman İşletme Müdürlüğü önünde lokma hayrı düzenlendi. Etkinliğe, orman işletme yetkilileri, Marmaris Kaymakamı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

27.06.2024 19:39
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılında çıkan orman yangınlarında şehit olan Orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehadet yıl dönümünde Orman işletme Müdürlüğü önünde ailesinin de katılımı ile lokma hayrı düzenlendi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran 2021 yılında çıkan orman yangınında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalarak şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir ve yine 2021 yılının Temmuz ayında çıkan büyük orman yangınlarında gönüllü olarak yardım ederken dumanların arasında kalarak şehit olan Şahin Gökdemir için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde dua okutuldu, lokma dağıtıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen hayır etkinliğine, Görkem Hasdemir'in annesi, babası, eşi, mesai arkadaşlarının yanı sıra Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, orman işletme şefleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Orman şehitlerinin acısının hala tazeliğini koruduğunun ifade edilen lokma hayrında yeşil vatan ormanlara karşı vatandaşların duyarlı olmalarına dikkat çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Orman İşçisi Görkem Hasdemir'in Şehadet Yıl Dönümünde Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Orman İşçisi Görkem Hasdemir'in Şehadet Yıl Dönümünde Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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