Muğla\'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Çalışma Başlatıldı

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını meydana gelirken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun çalışma başlattı.

Yangın, Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan sortileri ile ekiplere destek veriyor. - MUĞLA