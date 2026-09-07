Muğla'da orman yangını için 15 helikopter ve 7 uçakla hava müdahalesi sürüyor
Muğla Menteşe Yaraş'ta başlayıp Ula Armutçuk'a ulaşan orman yangınına ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor. 15 helikopter, 7 uçak ile havadan, 15 arazöz ve 7 su tankeri ile karadan çalışmalar devam ederken Armutçuk'ta yangının enerjisi düşürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde başlayan sonrasında Ula Armutçuk Mahallesi'ne ulaşan yangında hava ve kara ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte de bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edilirken yangın bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesi de devam ediyor. Yangın bölgesinde 15 helikopter, 7 uçak ile havadan, 15 arazöz, 7 su tankeri, 27 iş makinası, 33 araç, 1 TOMA ile karadan müdahale sürüyor. Alevlerin ulaştığı Armutçuk Mahallesi'nde yangının enerjisinin düşürüldüğü, Yaraş Mahallesi'nde ise söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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