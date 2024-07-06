Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, hava ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

06.07.2024 12:09
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Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kuyucak mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Gökova körfezine yakın bölgede bulunan kırsal Kuyucak Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan yangın sonrası bölgeye arazöz ve hava araçları gönderildi. Menteşe ilçesi Kuyucak Mahallesi mevkiinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını sık çam ağaçları ile kaplı alanda başladıktan sonra havadan helikopterlerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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