Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Muğla'da orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydan gelen orman yangınına müdahale sürerken, havanın kararması ile hava müdahalesi sona erdi, karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona erdi. İleri ki saatlerde gece görüşlü helikopterlerin çalışmalara destek vermesi bekleniyor.