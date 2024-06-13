Muğla'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA