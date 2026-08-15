Muğla'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 8 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 8 Yaralı

Muğla\'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 8 Yaralı
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Menteşe'de otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otobüs ile tırın çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüsün karşı yönden gelen tıra çarptığı anlar yer aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 kişinin yaralandığı otobüs ile tırın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe-Ören seferini yapan 48 DM 951 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen 42 NV 748 plakalı tır ile çarpıştı. Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yağış nedeniyle yolun kayganlaştığı görüldü. Görüntülere göre seyir halindeki otobüs, kaygan zeminde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen tır ile çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 8 Yaralı - Son Dakika

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