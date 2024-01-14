Muğla\'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin orta refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 YC 859 plakalı otomobil, kırmızı ışıklara geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybolarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, o esnada ışıklarda bekleyen 34 HRL 223 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü F.Y. (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Kaza ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, ışıklara yaklaştığı sırada otomobilin bir anda orta refüje çarparak takla atması ve önündeki araca çarpması yer aldı. - MUĞLA