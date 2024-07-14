Muğla'da Otomobilin Yayaya Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Otomobilin Yayaya Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Otomobilin Yayaya Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yayaya çarpan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, yayayı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.07.2024 14:13
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye- Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan BN 988 PP yabancı plakalı otomobil sürücüsü F.B. (45), Seydikemer Yayla Ceylan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hayri Bayat'a (73) çarptı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yabancı sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Seydikemer, Muğla, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Otomobilin Yayaya Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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