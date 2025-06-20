Muğla\'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde, 41 Evler mevkiinde bir apartmanın boşluğunda park halinde bulunan motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesiyle ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre 48 TF 515 plakalı motosiklet, sahibi park etmesinin kısa süre süre sonrasında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA