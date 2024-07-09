Muğla'da Pınarlıbelen'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Pınarlıbelen'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, söndürme çalışmalarında 7'nci saate girildi. Ekipleri yoğun çabası devam ediyor.

09.07.2024 20:47
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, söndürme çalışmalarında 7'nci saate girildi. Ekipleri yoğun çabası devam ediyor.

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş bir alana yayılırken, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi ise zaman zaman ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Alevlerin kontrol altına alınması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 helikopter 10 uçak ile havadan, 39 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 305 personel ile karadan söndürme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Birçok kurum ve vatandaşın da destek verdiği söndürme çalışmalarında 7'nci saate girilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Pınarlıbelen'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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