Tonlarca saman balyası yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir tarlada çıkan yangında tonlarca saman balyası tamamen yandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarlada hasat sonrası hazırlanan saman balyalarına sıçradı. Alevler yüzlerce dönüm alandaki tonlarca saman balyasını sararken, ekipler yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, tarladaki saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtünnesi sonrası çıktığı öğrenildi. - MUĞLA