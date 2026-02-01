Muğla\'da sağanak etkili oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde başlayan yağış sonrasında bazı sokak ve caddelerde su birikintileri meydana geldi. Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen su baskını sonrasında birçok sürücü trafikte zor anlar yaşarken, vatandaşlar da zemin katlardaki ev ve işyerlerinde su baskını olmaması için kendi imkanlarıyla önlem aldı. Sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından teyakkuzda olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ekipleri de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. - MUĞLA