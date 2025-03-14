Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda tansiyon yükseldi.
Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi. Salona gelen işçiler salonda slogan atmaya başladı. Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sloganlar nedeniyle konuşamadı.
Konu tartışılırken çıkan tartışmada Aras'ın önce yuhalandığı, ardından baret fırlatıldığı görüldü. Aras'ın, "Biz kardeşiz" diyerek salondan ayrıldığı bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar - Son Dakika
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