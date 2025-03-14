Muğla\'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras\'a baret fırlattılar

Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda tansiyon yükseldi.

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi. Salona gelen işçiler salonda slogan atmaya başladı. Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sloganlar nedeniyle konuşamadı.

BARET FIRLATTILAR

Konu tartışılırken çıkan tartışmada Aras'ın önce yuhalandığı, ardından baret fırlatıldığı görüldü. Aras'ın, "Biz kardeşiz" diyerek salondan ayrıldığı bildirildi.