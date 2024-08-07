Muğla\'da Sekköy Mahallesi\'nde Orman Yangını

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Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy Mahallesi ormanlık alanda başlayan orman yangınına itfaiye ve arazözlerin yanında bölgede bulunan iki termik santralin işçi ve itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Sekköy Mahallesi ormanlık alanda başlayan orman yangını 3 saattir devam ediyor. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait havadan 8 helikopter, 4 uçak, karadan 17 arazöz 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve 156 personel (teknik eleman, memur, yangın söndürme işçisi) müdahale ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerini yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede bulunan Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrallerinden itfaiye ekipleri, su tankerleri ve işçiler de orman yangına müdahale ediyor. - MUĞLA