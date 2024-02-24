Muğla'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Muğla'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Muğla\'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir araç aniden alev aldı ve yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

24.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:35
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir araç seyir halinde ilerlerken aniden alev alması sonucunda yangın çıktı.

Yangın saat 14.15 sıralarında Seydikemer ilçesine bağlı Zorlar Mahallesi çevreyolu Çırpı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.K idaresindeki 34 GRB 193 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir sebep ile yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yangında her hangi bir can kaybı bulunmazken ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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