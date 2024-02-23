Muğla\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yatağan ilçesinde ikamet eden G.Ö., M.O. ve S.O. isimli şahısların ikametlerinde Antik Roma dönemine ait tarihi eser bulundurdukları bilgisinin alınması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada şüphelilerin evlerinden 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 9 adet sütun, 2 adet sütun başlığı, 5 adet sütun parçası ve 4 adet yalak olmak üzere 20 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Jandarma ekipleri tarafından el koyulurken Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile ilgili şahıslara adli işlem başlatıldı. - MUĞLA