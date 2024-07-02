Muğla\'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yerkesik Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Dumanı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve hava araçları sevk edildi. - MUĞLA