Muğla\'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın rüzgarın da etksii ile makilik alana sıçradı.

Yerkesik Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Dumanı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve hava araçları sevk edildi. - MUĞLA