Muğla'nın Milas ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Milas- Bodrum karayolu Karakaya Mevkii'nde kent merkezine seyir halinde olan TIR'ın, aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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