Muğla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Muğla\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Aydın yönünden Menteşe'ye ilerleyen bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.12.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydın istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan 34 UD 1323 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 48 ALK 844 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini kaza mahallinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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