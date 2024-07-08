Muğla'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bozarmut Mahallesi pazaryeri mevkiinde saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 48 AGU 037 plakalı çekicinin sürücüsü M.Y. (30), park halindeki aracını hareket ettirdiği sırada yaya olarak yolda yürüyen A.U. (48) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.U. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çekicinin altında kalan A.U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından A.U.'nun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA