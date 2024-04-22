Muğla\'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen ve iki aracın karıştığı trafik kazasında biri bebek üç kişi yaralandı.

Dalaman Ege Mahallesinde iki otomobilin karıştığı kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri sevk edildi.

06 VGD 15 plakalı araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 1' i bebek olmak üzere 3 kişi hastaneye sevk edildi. - MUĞLA