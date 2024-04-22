Muğla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Muğla\'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç karıştı ve biri bebek üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

22.04.2024 22:26  Güncelleme: 22:28
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen ve iki aracın karıştığı trafik kazasında biri bebek üç kişi yaralandı.

Dalaman Ege Mahallesinde iki otomobilin karıştığı kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri sevk edildi.

06 VGD 15 plakalı araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 1' i bebek olmak üzere 3 kişi hastaneye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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