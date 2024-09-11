Milas\'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Menteş mevkii olarak bilinen Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.H. (53) idaresindeki 35 BOA 793 plakalı kamyon ile M.İ (29) yönetimindeki 34 ALU 971 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan yolcu olarak bulunan F.A.Y. (26) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı yolcu, tedavi edilmek üzere Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA