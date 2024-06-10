Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybedenler Aydın'ın İncirliova ilçesinden çıktı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nden oldukları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz- Ortaca karayolu Yangı Mahallesi mevkiinde Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından 09 U 846 plakalı araç sürücüsü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş isimli vatandaşın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Araç içinde sıkışan ve yaşamını yitiren iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kaza Acarlar Mahallesi'ni yasa boğdu"

Köyceğiz'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Nurettin Akdeniz (35) ve Adem Yoldaş'ın (19) İncirliova Acarlar Mahallesi'nden oldukları ortaya çıktı. Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Acarlar'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi. Kazanın ardından Acarlar Mahallesi yasa boğulurken, cenazelerinin Acarlar'da defnedileceği öğrenildi. - AYDIN