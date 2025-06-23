Muğla\'da Turist Müşteriye Masadan Kalk Durumu: Jandarma ve Zabıta Olay Yerinde

Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Muğla'da turizm işletmelerinde yaşanan ve kamuoyunun tepkisini çeken absürt görüntülerin ardından, Milas Güllük Manastır Caddesi üzerinde yaşanan tartışma görenleri hayrete düşürdü. İddiaya göre; Manastır Caddesi üzerinde bulunan kafeye gelen müşteri 4 kişilik masada tek başına oturup işletmeninin istediği oranda harcama yapmadığı gerekçesi ile masadan kaldırılmak istendi. Bunun üzerine 112 Acil yardım hattını arayan müşterinin talebi üzerine kafeye jandarma ve Milas Zabıtası sevk edildi. Jandarma durumun asayiş olayı olmadığı gerekçesi olayı Milas Zabıtası'na devrederken Zabıta da tutanak tutma yetkileri olmadığı gerekçesi ile vatandaş şikayetine kayıtsız kaldı. Turizmin en önemli merkezi olan Güllük'te Milas Zabıtası'nın tutumu yerli ve yabancı turistler tarafından hayretle karşılandı.

Olaydan mağdur olduğunu belirten vatandaş R.A. "Hafta sonları dinlenmek için gittiğim Güllük'te sahildeki bir kafeye geldim. Boş bir masaya oturup bir şeyler içmeye başladım. Denize girmek için hazırlık yaptığım sırada masaya gelen işletme personeli 'Eğer sahile gidecekseniz masadan kalkın, eşyalarınızı toplayın, masaya başka müşterileri alacağız' dedi. Masa 4 kişilik olduğu için yeterince harcama yapmadığımdan dolayı benim masadan kalkmam istenmiş. Karşılaştığım durum müşteri haklarına aykırı olduğu için Milas Belediye Zabıtası'ndan yardım istedim. Olay yerine gelen zabıta ekipleri meselenin kendilerini ilgilendirmediğini belirtti. Bunun üzerine 112'yi arayıp olayı anlatarak şikayetçi oldum. Bölge Milas Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu için jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma zabıta ile geldi. Ancak zabıta ne hikmetse yine şikayetimi kabul etmeyip beni Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne gönderdi. Bu olay zabıtayı ilgilendirmiyor ise vatandaş turizm işletmelerinde yaşadığı sorunda kime müracaat edecek" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.

"Müşteri kalabalıktı ricada bulunduk".

Olayın bu kadar büyütülmemesi gerektiğini ve yaşananlardan sonra müşteriden özür dilediklerini belirten işletme sahibi Y.A., "Kalabalık bir gündü. Müşteri tek başına 4 kişilik masada idi. Diğer müşterilere yer açmak için kendisine bilgisayarını koyabileceği tek kişilik bir sehpa vermeyi teklif ettik. Kabul etmeyip işi büyüttü. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ancak meseleyi daha fazla uzatırsa biz de gereğini yapacağız. İcabında mahkemeye bile başvuracağız" diye konuştu.

Yaşanan olaya Milas Belediyesi Zabıta ekiplerinin kayıtsız kalması bir çok kişinin tepkisine neden oldu. - MUĞLA