Muğla'da Tutuklanan Arıcı ve Oğlunun Yangın İle İlgili İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da Tutuklanan Arıcı ve Oğlunun Yangın İle İlgili İfadeleri Ortaya Çıktı

Muğla\'da Tutuklanan Arıcı ve Oğlunun Yangın İle İlgili İfadeleri Ortaya Çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan arıcı ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı. Şahıslar, tütsüyü söndürdüklerini ve yangının kendilerinden kaynaklanmadığını savundu.

21.08.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan arıcı ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı. Şahıslar savcılıktaki ifadelerinde, "Tütsüyü söndürdük, yangının bizden kaynaklandığını düşünmüyoruz" diye savunma yaptı.

Yatağan'ın Yava Mahallesi'nde 17 Ağustos günü saat 13.30 civarında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Havadan 1 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 23 arazöz ve 135 personel ile yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın, Nebiköy, Kayırlı ve Ramada mahallelerinde 58 evin tahliye edilmesine neden olurken, Aydın-Muğla kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangın 21 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bu süreçte 30 küçükbaş ve 23 büyükbaş hayvan tahliye edildi, bir arıcıya ait 60 kovan zarar gördü.

Yangının başladığı bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının arıcılık yapılan alandan kaynaklandığını tespit etti. Bu kapsamda arıcılık yapan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Baba ve oğlun arılara tütsü ile duman verirken yangına neden oldukları belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İ.Ş. savcılıktaki ifadesinde, yaklaşık 3 yıldır Yava Mahallesi'nde arıcılık yaptıklarını belirterek olay gününü şu şekilde anlattı: "Babamla birlikte arılara şerbet vermek ve tütsü yakmak için alana gittik. Babam tütsüyü çam ağacının kuruyan yapraklarıyla yaktı. İşimiz bittikten sonra tütsüyü söndürmek için kapağını açtık ve üzerine su döktük. Tütsüyü tamamen söndürdükten sonra kovanların arkasına bıraktık. Olay yerinden saat 12.00 civarında ayrıldık."

İ.Ş., yangının tütsüden kaynaklanmadığını düşündüğünü söyleyerek, "Saat 13.20 civarında, kovanların bulunduğu bölgede dumanı fark ettik. Babam oraya bakmaya gitti. Biz tütsüyü söndürdüğümüze eminiz, yangının bizden kaynaklandığını düşünmüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, M.Ş. ve İ.Ş.'nin tutukluluğu sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Yatağan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Tutuklanan Arıcı ve Oğlunun Yangın İle İlgili İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Tutuklanan Arıcı ve Oğlunun Yangın İle İlgili İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement