Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Ayrı Operasyonda 6 Kişi Tutuklandı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 19-22 Temmuz tarihleri arasında Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 150 gram afyon sakızı, 42 gram metamfetamin maddesi, 5,22 gram esrar maddesi, 2 gram kokain maddesi, 185 adet sentetik ecza, tabanca, 6 adet fişek, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 dolar para ele geçirilmiştir.

Operasyonlar sonucu 6 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 12 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şahıs tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartıyla, 14 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA