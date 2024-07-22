Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Ayrı Operasyonda 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Ayrı Operasyonda 6 Kişi Tutuklandı

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Ayrı Operasyonda 6 Kişi Tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği 14 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadele verdi. Operasyonlarda, afyon sakızı, metamfetamin, esrar, kokain, sentetik ecza, tabanca, fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 6 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, 12 kişi ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem gördü.

22.07.2024 21:08
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 19-22 Temmuz tarihleri arasında Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 150 gram afyon sakızı, 42 gram metamfetamin maddesi, 5,22 gram esrar maddesi, 2 gram kokain maddesi, 185 adet sentetik ecza, tabanca, 6 adet fişek, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 dolar para ele geçirilmiştir.

Operasyonlar sonucu 6 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 12 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şahıs tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartıyla, 14 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Ayrı Operasyonda 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Ayrı Operasyonda 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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