Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları
11.06.2026 17:39
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Muğla'da jandarma, 1-7 Haziran'da 26 uyuşturucu olayı gerçekleştirdi, 27 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 26 ayrı olay meydana geldi.

Yapılan operasyon ve denetimlerde toplam 1.096 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 513 adet sentetik ecza hapı, 20 adet extacy hap, 22 gram kubar esrar, 5 gram skunk ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 27 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında ise 7 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 105 litre sahte/kaçak alkol, 13 kg nargile tütünü, 2 bin 504 adet gümrük kaçağı parfüm, 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kg kaçak kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. 7 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evrim Eser Evrim Eser:
    güzel haberdir uyuşturucu ile mücadelenin güçlendirilmesi hepimizin yararınadır bu operasyonlar sayesinde gençlerimiz korunuyor diye ümit ediyorum devam etmesini diliyorum 0 0 Yanıtla
  • Neşe Akagündüz Neşe Akagündüz:
    bu kadar uyuşturucu operasyonu turizm kenti imajını biraz zedeliyo gibi düşündüm 0 0 Yanıtla
  • Gamze Aksit Gamze Aksit:
    garip bir durum bu ya haziran başında 26 olayda 27 şüpheli yakalanmış muğlada bizim komşu iller mesela aydında böyle güçlü operasyonlar yapıldığını hiç duymadık daha once fakat burada jandarma gerçekten aktif görünüyo bu kadar bonzai ve sentetik hapı bir haftada yakalamak demek ciddi bir trafik hattı vardır demek 0 0 Yanıtla
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