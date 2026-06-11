Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları

Gamze Aksit:

garip bir durum bu ya haziran başında 26 olayda 27 şüpheli yakalanmış muğlada bizim komşu iller mesela aydında böyle güçlü operasyonlar yapıldığını hiç duymadık daha once fakat burada jandarma gerçekten aktif görünüyo bu kadar bonzai ve sentetik hapı bir haftada yakalamak demek ciddi bir trafik hattı vardır demek