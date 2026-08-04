Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 243 Gözaltı
Muğla'da Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 243 şüpheli gözaltına alındı, 29'u tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayı boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 243 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 29 kişi tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 9 kilo 199 gram esrar, 947 gram skunk, 211 gram metamfetamin, 149 gram kokain, 71 gram bonzai, 1.886 adet sentetik ecza, 492 adet ekstazi hap, 33 kök kenevir ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 243 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
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