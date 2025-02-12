Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik Muğla genelinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 38,1 gram metamfetamin, 3,7 gram skunk, 1,6 gram esrar, 0,4 gram kokain, 4 adet kağıda emdirilmiş Bonzai maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu 4 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?