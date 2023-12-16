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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 kişiden 1'i tutuklandı. Operasyonda 1 kilogram skunk ele geçirildi.

Muğla\'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
16.12.2023 - 13:17,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda 1 kilogram skunk ele geçirildi. Yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. tutuklanırken, Y.A.S., M.F., N.K. ve L.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, Son Dakika

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