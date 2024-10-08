Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik 11 ayrı operasyonda; 57,6 gram esrar maddesi, 47,5 gram metamfetamin maddesi, 17 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy, 3 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 8 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlar sonunda 6 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu murakabesi hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. 9 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA