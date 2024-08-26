Muğla\'da Uzaklaştırma Kararı Alan Kadın Hayatını Kaybetti

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Muğla Merkez Menteşe ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının aracına gidince hayatını kaybetti.

İddiaya göre, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası ile buluşan 48 ASG 210 plakalı aracında buluştu. Buluşma sırasında iddiaya göre, Kıvrık çifti tekrar tartıştı. Araçta yaşanan kavga sokakta da devam etti. Başından sert bir cisimle darbe alıp yaralanan, daha sonra karın bölgesinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan katil zanlısı kocanın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık, mahkemeye başvurarak kocası için evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir kırtasiyede kasiyer olarak çalıştığı öğrenilen Senem Kıvrık ile belediyede ambulans şoförü olarak çalışan ve bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenilen M.K. sabah saatlerinde buluştu. Çift buluşma esnasında tartışarak kavga etti. Kavgada iddiaya göre M.K. araç içerisinde karısının başına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Sokakta da devam eden kavgada M.K. yanında bulunan bıçakla karısı Senem Kıvrık'ı karnında bıçakladı.

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Senem Kıvrık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra ormanlık alana doğru kaçtığı öğrenilen katil zanlısı M.K.'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - MUĞLA